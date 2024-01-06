Kocaeli Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı
Kocaeli Valiliği, Marmara Denizi’nde 50 ile 75 kilometre hızla esmesi beklenen fırtına sebebiyle yurttaşlara uyarıda bulundu.
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Denizi’nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.
"TEDBİRLİ OLUNMALIDIR"
Pazartesi, günün ilk saatlerine kadar etkili olacağı değerlendirilen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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