Kocaeli'de 171 şişe sahte alkol ele geçirildi: 3 gözaltı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yapılan operasyonda 171 şişe sahte alkol, 1 tabanca ve 110 tabanca fişeği ele geçirilirken 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

İHA
18 Aralık 2022 Pazar, 04:30
Kocaeli'de 171 şişe sahte alkol ele geçirildi: 3 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kaçakçılık men ve takibine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonun neticesinde polis ekipleri tarafından 171 şişe sahte alkol, 1 ruhsatsız tabanca, 110 tabanca fişeği ele geçirildi.

Konuya ilişkin gözaltına alınan 3 şahıs hakkında adli işlem uygulandığı öğrenildi.


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