Kocaeli'de 171 şişe sahte alkol ele geçirildi: 3 gözaltı
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yapılan operasyonda 171 şişe sahte alkol, 1 tabanca ve 110 tabanca fişeği ele geçirilirken 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kaçakçılık men ve takibine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonun neticesinde polis ekipleri tarafından 171 şişe sahte alkol, 1 ruhsatsız tabanca, 110 tabanca fişeği ele geçirildi.
Konuya ilişkin gözaltına alınan 3 şahıs hakkında adli işlem uygulandığı öğrenildi.
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