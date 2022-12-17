Yılbaşı öncesi 'sahte Milli Piyango bileti' uyarısı: 'Hayallerin suya düşmemesi için...'
Milli Piyango'nun bu yılki yılbaşı ikramiyesi olan 200 milyon lirayı kazanmak için 'bilet' almayı düşünenlere TESK Başkanı Bendevi Palandöken’den uyarı geldi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı bileti alırken Milli Piyango bayilerine kayıtlı, güvenilir satıcıların tercih edilmesi gerektiğini bildirdi.
Palandöken, yazılı açıklamasında, yılbaşı biletlerinin büyük ilgi gördüğünü ifade etti.
"DAMGA VE KAŞEYE MUTLAKA DİKKAT EDİLMELİ"
Bazı kişilerin şansını artırmak için farklı şehirlerden çok sayıda bilet aldığına dikkati çeken Palandöken, "Ancak hayallerin suya düşmemesi için yılbaşı bileti alırken Milli Piyango bayilerine kayıtlı, güvenilir yerler tercih edilmeli. Biletin orijinalliğini gösteren damga ve kaşeye mutlaka dikkat edilmeli" uyarısında bulundu.
"RUHSATSIZ YERLERDEN BİLET ALINMAMALI"
Palandöken, biletin orijinal olup olmadığının nasıl anlaşılacağına ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:
"Özellikle Milli Piyango biletinin alt kısmında yer alan güvenlik kodu üzerinde parmak gezdirerek kontrol edildiğinde kabartmalı bir formda olması, kağıt dokusu içine Milli Piyango İdaresi logolu filigran bulunması ve mühür detayına dikkat ederek biletin doğruluğu teyit edilebilir. Bu açıdan, vatandaşa güvenilir hizmet sunan, yakasında Milli Piyango İdaresi Bayilik Ruhsatı taşıyan esnafımızdan bilet almak en doğrusu olacaktır. Oda kaydı olmayan, ruhsatsız yerlerden yılbaşı bileti alınmamalı."
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