Kocaeli'de 4 araçlık zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı...

Kocaeli’de özel halk otobüsü, kar küreme, tuzlama kamyonu ile bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 9 kişi yaralandı.

Kocaeli'de 4 araçlık zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı...
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DHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 16:20

Körfez ilçesine bağlı İlimtepe Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında Körfez Belediyesi'ne ait Ercan T. yönetimindeki kar küreme, tuzlama kamyonu ile Özcan U. yönetimindeki 41 HU 3072 plakalı özel halk otobüsü ve B.D. idaresindeki 34 NCS 78 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı.

Kazada araç sürücüleri ve minibüste bulunan yolcular yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 9 yaralı, ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastanelere kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #Ambulans #kocaeli

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