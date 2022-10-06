Kocaeli'de ağaçtan düşen belediye işçisi hayatını kaybetti

06 Ekim 2022 Perşembe, 17:56

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Gürsel Türken, ağaç budadığı sırada fenalaşarak yere düştü.

Ağır yaralanan Türken, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elim bir kaza sonucu aramızdan ayrılan mesai arkadaşımız Gürsel Türken'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.