Kocaeli'de ağaçtan düşen belediye işçisi hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ağaç keserken fenalaşarak yere düşen belediye işçisi yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Gürsel Türken, ağaç budadığı sırada fenalaşarak yere düştü.
Ağır yaralanan Türken, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elim bir kaza sonucu aramızdan ayrılan mesai arkadaşımız Gürsel Türken'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Yolcu minibüsünde klarnetli yolculuk
- Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık bronz madalya bulundu
- Mandalina hasadı başladı; talep az olunca fiyatlar düşük
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Fındık kavurma tesisinde taleplere yetişemiyorlar
- Şifa deposu Gilaburu hasadı başladı
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
En Çok Okunan Haberler
-
- O meşhur toplantıda en öndeki isimdi!
- KKTC'ye sürpriz büyükelçi
- Cumhur İttifakı zorda: MHP baraj altı
- Bir polis intiharı daha...
- İbadete 'Erdoğan' arası
- Yargıtay'da büyük skandal
- Filenin Sultanları'ndan müthiş galibiyet
- Bir dönemin ünlü spikeriydi: Son görüntüsü çıktı
- EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücret açıklaması
- Soylu'nun eski yardımcısı AYM'de koltuğu kaptı