13 Ağustos 2022 Cumartesi, 12:59

Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı.

İzmit Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle Uzunkum, Babalı, Tuzağzı ve Dikili plajlarında denize girmek yasaklandı.

Yurttaşların mantar dubalarla çevrili, cankurtaranlık hizmeti verilen diğer plajlarda denize girmeleri istendi.



