Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

AA
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 12:59
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
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Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı.

İzmit Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle Uzunkum, Babalı, Tuzağzı ve Dikili plajlarında denize girmek yasaklandı.

Yurttaşların mantar dubalarla çevrili, cankurtaranlık hizmeti verilen diğer plajlarda denize girmeleri istendi.



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