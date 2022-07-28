Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'da, şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

AA
28 Temmuz 2022 Perşembe, 14:28
Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
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Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, kaymakamlıklarca alınan karar gereği, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Denize girme kısıtlamasının ardından bazı yurttaşlar, kumsalda vakit geçiriyor.


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