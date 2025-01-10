Kocaeli'nde silah kaçakçılığı operasyonu!
Kocaeli'nde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce 7 Ocak'ta Körfez ilçesinde D-100 kara yolunda durdurulan araçta yapılan aramada, koltukların altına gizlenmiş 17 tabanca ile 17 şarjör ele geçirildi.
Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: #kocaeli #silah #Operasyon
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