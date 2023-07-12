Kocaeli'de dehşet: Tartıştığı kişinin evini kurşunladı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir şahıs, gece saatlerinde tartıştığı kişinin oturduğu adrese giderek evi kurşunladı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Körfez Fatih Mahallesi Dilmen Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda, O.A. önceki akşam tartıştığı M.A.’nın yaşadığı eve giderek 5 el kurşun sıktı.
BALKONUN CAMLARI KIRILDI
Mermilerin biri binanın birinci katındaki balkonun camını kırarken, 4 tanesi ise ikinci kattaki balkon duvarına isabet etti. Olayın ardından O.A. ve yanındaki şüpheliler araçla olay yerinden uzaklaştı.
APARTMAN SAKİNLERİ PANİK OLDU
Binaya gelen kurşunlarla korku dolu anlar yaşayan apartman sakinleri ise durumu polise bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri olayın yaşandığı noktada incelemelerde bulundu.
Polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürürken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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