Kocaeli'de dehşet: Tartıştığı kişinin evini kurşunladı

Yayınlanma: 12.07.2023 - 08:13

Güncelleme: 12.07.2023 - 09:06

Körfez Fatih Mahallesi Dilmen Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda, O.A. önceki akşam tartıştığı M.A.’nın yaşadığı eve giderek 5 el kurşun sıktı.

BALKONUN CAMLARI KIRILDI

Mermilerin biri binanın birinci katındaki balkonun camını kırarken, 4 tanesi ise ikinci kattaki balkon duvarına isabet etti. Olayın ardından O.A. ve yanındaki şüpheliler araçla olay yerinden uzaklaştı.

APARTMAN SAKİNLERİ PANİK OLDU

Binaya gelen kurşunlarla korku dolu anlar yaşayan apartman sakinleri ise durumu polise bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri olayın yaşandığı noktada incelemelerde bulundu.

Polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürürken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.