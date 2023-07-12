Kocaeli'de dehşet: Tartıştığı kişinin evini kurşunladı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir şahıs, gece saatlerinde tartıştığı kişinin oturduğu adrese giderek evi kurşunladı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 12.07.2023 - 08:13
Abone Ol google-news

Körfez Fatih Mahallesi Dilmen Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda, O.A. önceki akşam tartıştığı  M.A.’nın yaşadığı eve giderek 5 el kurşun sıktı.

BALKONUN CAMLARI KIRILDI

Mermilerin biri binanın birinci katındaki balkonun camını kırarken, 4 tanesi ise ikinci kattaki balkon duvarına isabet etti. Olayın ardından O.A. ve yanındaki şüpheliler araçla olay yerinden uzaklaştı.

APARTMAN SAKİNLERİ PANİK OLDU

Binaya gelen kurşunlarla korku dolu anlar yaşayan apartman sakinleri ise durumu polise bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri olayın yaşandığı noktada incelemelerde bulundu.

Polis, kaçan şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürürken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


kocaeli Kurşun

İlgili Haberler

Bilgisayar kavgası kanlı bitti, oğluna kurşun yağdırdı!

Bilgisayar kavgası kanlı bitti, oğluna kurşun yağdırdı!
Beyoğlu'nda tacizi engelleyen esnafı kurşunlayanlara tahliye

Beyoğlu'nda tacizi engelleyen esnafı kurşunlayanlara tahliye
Eğlence merkezinde vahşet: Bahçede bağlı köpeği 14 kurşunla öldürdü

Eğlence merkezinde vahşet: Bahçede bağlı köpeği 14 kurşunla öldürdü

En Çok Okunan Haberler