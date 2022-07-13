Kocaeli'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Kandıra ilçesinde 11 Temmuz'da denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı. Cebeci Plajı'ndan 11 Temmuz'da denize giren 3 arkadaştan biri kurtarılmış, diğerinin ise cansız bedeni bulunmuştu.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinden gelerek Cebeci Plajı'nda iki arkadaşıyla denize girmesinin ardından kaybolan Yunus Çakır'ın bulunması için arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.
ACI HABER GELDİ
Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü çalışmada Çakır'ın cesedi denize girdiği bölgenin açıklarında bulundu.
Ekiplerce sudan çıkarılan gencin cesedi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
NE OLMUŞTU?
Cebeci Plajı'ndan 11 Temmuz'da denize giren 3 arkadaştan biri kurtarılmış, Taha Yasin Hacısüleymanoğlu'nun (23) cansız bedenine ulaşılmış, Yunus Çakır için arama çalışmaları başlatılmıştı.
Video Haberler
- Katliam gibi kaza: 4 ölü, 1 yaralı
- LPG'ye zam geliyor
- Başına poşet geçirilmiş halde bulundu
- Rus heyeti, 'tahıl koridoru' için İstanbul'da
- Adalar vapurunda 'yer' kavgası: Polis müdahale etti!
- 'Röntgenci' diye dövüldü ama...
- Doktorları hedef alan imam için ilk açıklama
- 'Halay başı'nın acı sonu
- Hande Fırat'a canlı yayında gizemli telefon
- Kuzey Marmara Otoyolu'nda defalarca takla attı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü'den 'iç savaş' uyarısı
- İş insanı Ünal Pala ve eşinin ölüm nedeni belli oldu
- Özdağ ankete tepki gösterdi, CHP'yi hedef aldı
- AKP'li Yerlikaya, İmamoğlu'nu hedef aldı
- Bilal Erdoğan'ın yeni işi: Porsiyonu 32 lira...
- Bülent Arınç'ın yeğeni siyasete girdi
- James Webb’den yeni renkli fotoğraflar
- 'AKP öncesi ve sonrası Türkiye' diyerek paylaştı
- Marmaris'te araçlarını, fidanların üzerine park ettiler!
- Çiftçiden 'Gidiyoruz' çıkışı