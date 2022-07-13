Kocaeli'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Kandıra ilçesinde 11 Temmuz'da denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı. Cebeci Plajı'ndan 11 Temmuz'da denize giren 3 arkadaştan biri kurtarılmış, diğerinin ise cansız bedeni bulunmuştu.

AA
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:04
Kocaeli'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinden gelerek Cebeci Plajı'nda iki arkadaşıyla denize girmesinin ardından kaybolan Yunus Çakır'ın bulunması için arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

ACI HABER GELDİ

Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü çalışmada Çakır'ın cesedi denize girdiği bölgenin açıklarında bulundu.

Ekiplerce sudan çıkarılan gencin cesedi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Cebeci Plajı'ndan 11 Temmuz'da denize giren 3 arkadaştan biri kurtarılmış, Taha Yasin Hacısüleymanoğlu'nun (23) cansız bedenine ulaşılmış, Yunus Çakır için arama çalışmaları başlatılmıştı.


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