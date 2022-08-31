Kocaeli'de denize giren 3 kişiden biri boğuldu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren 3 kişiden biri boğuldu, yeni evli çift çevredekilerce kurtarıldı.
İki gün önce evlendikleri öğrenilen F.Y.T (22) ve E.T. ile akrabaları M.A. (44), denize girmek için Sakarya'dan Babalı plajına geldi.
Çevredekilerin uyarısına rağmen dalgalı denizde açılan M.A, bir süre sonra gözden kayboldu.
Sudaki eşi F.Y.T'nin de boğulma tehlikesi geçirdiğini gören E.T, karısını kurtarmak için suya girdi.
Bu sırada durumu fark eden sörf okulu sporcuları, 3 kişiyi sudan çıkardı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.A, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
F.Y.T'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü, eşinin ayakta tedavi edildiği öğrenildi.
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