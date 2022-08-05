Kocaeli'de domuzlar şehre indi

Kocaeli'de şehre inen domuz ve yavrularını gören yurttaşlar şaşkına dönerek, o anları kayda aldı.

İHA
05 Ağustos 2022 Cuma, 11:11
Kocaeli'de domuzlar şehre indi
Abone Ol google-news

Kocaeli Körfez'in en işlek caddelerinde domuzlar görüldü. Bir domuzun iki yavrusuyla birlikte yürüdüğünü gören yurttaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Araçlarıyla seyir halinde yurttaşlar domuzları gördükten sonra durarak görüntü almaya başladı. 

 


kocaeli domuz

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler