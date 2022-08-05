Kocaeli'de domuzlar şehre indi
Kocaeli'de şehre inen domuz ve yavrularını gören yurttaşlar şaşkına dönerek, o anları kayda aldı.
Kocaeli Körfez'in en işlek caddelerinde domuzlar görüldü. Bir domuzun iki yavrusuyla birlikte yürüdüğünü gören yurttaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Araçlarıyla seyir halinde yurttaşlar domuzları gördükten sonra durarak görüntü almaya başladı.
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