Kocaeli'de domuzlar şehre indi

05 Ağustos 2022 Cuma, 11:11

Kocaeli Körfez'in en işlek caddelerinde domuzlar görüldü. Bir domuzun iki yavrusuyla birlikte yürüdüğünü gören yurttaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Araçlarıyla seyir halinde yurttaşlar domuzları gördükten sonra durarak görüntü almaya başladı.