Kocaeli'de panik anları: Cip markete girdi! Yaralılar var…

Yayınlanma: 16.03.2025 - 09:19

Güncelleme: 16.03.2025 - 09:21

S.A. idaresindeki 34 KEA 182 plakalı cip, Ataevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle bir markete girdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.