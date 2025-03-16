Kocaeli'de panik anları: Cip markete girdi! Yaralılar var…
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, cipin markete girdiği kazada 2 kişi yaralandı.
S.A. idaresindeki 34 KEA 182 plakalı cip, Ataevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle bir markete girdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: #Market
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