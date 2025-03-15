Kocaeli'de kumar operasyonu: 73 bin lira ceza kesildi

Kocaeli Kartepe'de kumar oynayan 8 kişiye toplamda 73 bin 976 lira para cezası uygulandı.

Kocaeli'de kumar operasyonu: 73 bin lira ceza kesildi
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AA
Yayınlanma: 15.03.2025 - 15:56

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde polis ekipleri, kumar oynamak için yer temin eden S.U.'nun işlettiği ruhsatsız umuma açık bir yerde denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimde, kumar oynayan 8 kişi tespit edildi. Bu şahıslara toplamda 73 bin 976 lira idari para cezası kesilirken, olayla bağlantılı olarak 13 bin 550 liraya da el konuldu.

S.U. hakkında ise adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #kocaeli #Kartepe #KUMAR

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