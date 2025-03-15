Kocaeli'de kumar operasyonu: 73 bin lira ceza kesildi

Yayınlanma: 15.03.2025 - 15:56

Güncelleme: 15.03.2025 - 15:56

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde polis ekipleri, kumar oynamak için yer temin eden S.U.'nun işlettiği ruhsatsız umuma açık bir yerde denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimde, kumar oynayan 8 kişi tespit edildi. Bu şahıslara toplamda 73 bin 976 lira idari para cezası kesilirken, olayla bağlantılı olarak 13 bin 550 liraya da el konuldu.

S.U. hakkında ise adli işlem başlatıldı.