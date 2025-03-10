Kocaeli'de faciadan dönüldü: Savrulan otomobil, akaryakıt istasyonundaki pompayı devirdi!

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kavşakta çarpışan iki otomobilden biri, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun pompasına çarparak, devirdi. Kazada sürücü yaralandı.

Kocaeli'de faciadan dönüldü: Savrulan otomobil, akaryakıt istasyonundaki pompayı devirdi!
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DHA
Yayınlanma: 10.03.2025 - 09:15

Kaza, saat 20.30 sıralarında Hacı Osman Mahallesi Körfez Belediyesi mevkisindeki kavşakta meydana geldi.

Hızır Reis Caddesi’nde ilerleyen G.D. idaresindeki 32 AEC 245 plakalı otomobil, Dalbastı Sokaktan caddeye çıkan İ.T. yönetimindeki 41 ADZ 018 plakalı otomobille çarpıştı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 32 AEC 245 plakalı otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun pompasına çarparak devirdi. Kazada, sürücülerden G.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

G.D.’nin iftar için İstanbul’dan Körfez ilçesine geldiği, dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

 


Etiketler: #kocaeli

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