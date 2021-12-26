Kocaeli'de halk otobüsü devrildi: 7 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen özel halk otobüsündeki 7 kişi yaralandı.

DHA
26 Aralık 2021 Pazar, 12:36
Kocaeli'de halk otobüsü devrildi: 7 yaralı
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Kaza, sabah saatlerinde Gebze İnönü Mahallesi Organize Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. T.G. yönetimindeki  halk otobüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


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