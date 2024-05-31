Kocaeli'de işçi servisi ile cip çarpıştı: 7 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde işçi servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 10:18
Abone Ol google-news

Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Selimiye Caddesi’nde, saat 08.00 sıralarında Kahramanlar Caddesi’nden Selimiye Caddesi’ne bağlanan yolda H.D. idaresindeki 41 P 0515 plakalı işçi servis minibüsüyle İ.K. yönetimindeki 34 HA 0448 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve servisteki 6 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, servis şoförünün ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 


kocaeli haberleri

İlgili Haberler

Kartepe'de hasat öne çekildi! Kilosu 80 liraya satılacak...

Kartepe'de hasat öne çekildi! Kilosu 80 liraya satılacak...
Marmara'nın kış cenneti: Kartepe

Marmara'nın kış cenneti: Kartepe
Kartepe, beyaza büründü

Kartepe, beyaza büründü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Pendik'teki çöp konteyneri vahşetinde tutuklanmıştı: İfadesi ortaya çıktı

Pendik'teki çöp konteyneri vahşetinde tutuklanmıştı: İfadesi ortaya çıktı
Kripto varlıklara ilişkin kanun düzenlemesi kabul edildi

Kripto varlıklara ilişkin kanun düzenlemesi kabul edildi
Pendik'teki parçalanmış ceset vahşetinde yeni gelişme: Cesedin sırtına harf kazımış!

Pendik'teki parçalanmış ceset vahşetinde yeni gelişme: Cesedin sırtına harf kazımış!
Petra Antik Kenti, ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunuyor

Petra Antik Kenti, ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunuyor
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
Parçalanmış ceset vahşetinde yeni gelişme: Cesedin sırtına harf kazımış!

Parçalanmış ceset vahşetinde yeni gelişme: Cesedin sırtına harf kazımış!
Kademeli fiyat uygulaması kabul edildi: Az kullanan az, çok kullanan çok ödeyecek!

Kademeli fiyat uygulaması kabul edildi: Az kullanan az, çok kullanan çok ödeyecek!
Filenin Sultanları, Sırbistan’ı devirdi!

Filenin Sultanları, Sırbistan’ı devirdi!