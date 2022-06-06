Adana'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı. Yakalan şüpheliler, Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

AA
06 Haziran 2022 Pazartesi, 10:17
Adana'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskimantaş Mahallesi Tülek mevkisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, bölgede kazı yapan 7 şüpheliyi kullandıkları aletlerle suçüstü yakaladı.

BİRÇOK MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Zanlılardan dedektör, matkap, jeneratör, dinamo, seyyar kablo, el lambası ile 10 metre su borusu ve 2 kürek ele geçirdi.

Şüpheliler, Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


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