Kocaeli'nde boya imalathanesinde korkutan yangın!
Gebze ilçesinde boya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiyecilerin çalışmalarıyla yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Boya imalathanesi kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki sunta imalathanesinde de hasar oluştu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Balçık Mahallesi'nde 3243 Sokak'ta bulunan boya imalathanesinde, saat 07.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, bitişiğindeki sunta imalathanesine de sıçradı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bölgeye gelen itfaiyecilerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Boya imalathanesi kullanılamaz hale gelirken, içinde bulunan bir kamyonet ve forklift de yandı.
Sunta imalathanesinde ise, hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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