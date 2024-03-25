Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 44 bin 975 lira cezası
Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye, 44 bin 975 lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.
Kartepe ilçesindeki denetimlerde kumar oynandığını belirleyen polis, 7 kişiye 44 bin 975 lira idari para cezası uyguladı, 4 bin 400 liraya el koydu.
İş yerinde kumar oynattığı tespit edilen C.M. hakkında adli işlem yapıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- '1,5 milyona alıştık, 650 bin kişi var'
- Adaylarını çektiler: AKP’yi destekleyecekler!
- 'Yolunu şaşırmış birine rozet taktınız'
- Özgür Demirtaş emeklileri 'Saadet Zinciri'ne benzetti
- Yalan söyleyemeyen burçlar hangileridir?
- 'Anketçiler bile kabul etmek zorunda kaldı'
- 'Kayyum atamaya çalışıyor'
- İstanbul için 'fırtına' alarmı!
- Koca'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
- İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi