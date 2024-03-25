Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 44 bin 975 lira cezası

Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye, 44 bin 975 lira idari para cezası uygulandı.

AA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 10:58
Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 44 bin 975 lira cezası
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Kartepe ilçesindeki denetimlerde kumar oynandığını belirleyen polis, 7 kişiye 44 bin 975 lira idari para cezası uyguladı, 4 bin 400 liraya el koydu.

İş yerinde kumar oynattığı tespit edilen C.M. hakkında adli işlem yapıldı.


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