Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 44 bin 975 lira cezası

Yayınlanma: 25.03.2024 - 10:58

Güncelleme: 25.03.2024 - 10:59

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Kartepe ilçesindeki denetimlerde kumar oynandığını belirleyen polis, 7 kişiye 44 bin 975 lira idari para cezası uyguladı, 4 bin 400 liraya el koydu.

İş yerinde kumar oynattığı tespit edilen C.M. hakkında adli işlem yapıldı.