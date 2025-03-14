Otomobil kontrolden çıktı: 3 kişiye çarptı, markete daldı!

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarptıktan sonra markete daldı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil kontrolden çıktı: 3 kişiye çarptı, markete daldı!
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İHA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 00:07

Kaza, Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Mehmet B.V. idaresindeki 34 EFT 392 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne I.D. ve 8 yaşındaki oğluna çarptı. 

Kaldırımda bulunan A.K.’ye de çarpan otomobil ardından markete daldı. Olayı görenler durumu 112 sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. 

OLAY YERİNDEN KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan sürücü ve yanındaki yolcu da yapılan çalışmanın ardından yakalandı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.


Etiketler: #tekirdağ #otomobil #kaza

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