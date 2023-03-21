Kocaeli'de 'sahte deterjan' operasyonu

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 11:46

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 11:48

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, marka ve patent kanununa muhalefet ve sahtecilikle mücadele kapsamında, dün Gebze ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

MALZEMELERE EL KONULDU

Operasyonda, çeşitli markalar adı altında sahte 30 bin litre sıvı deterjan, 25 bin litre sıvı ham madde, 10 bin kilo toz deterjan, 5 bin litre yumuşatıcı, 40 bin sahte etiket, 2 sıvı dolum makinesi, 1 paketleme makinesi, 2 elektronik terazi ve 20 bin doldurulmaya hazır boş plastik şişe ele geçirildi.

Olayla ilgili iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.