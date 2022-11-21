Kocaeli'de satışa hazır 6,5 ton sahte deterjan ele geçirildi
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, polisin depoya yaptığı baskında, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 6 ton 580 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.
Başiskele ilçesindeki depoda, piyasaya sürülmek üzere paketler halinde hazırlanmış sahte deterjanlar olduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis, baskın düzenledi.
EL KONULDU
Ekipler tarafından operasyonda 658 adet paketlenmiş halde, üzerinde sahte marka ibaresi basılı, piyasaya satışa hazır toplam 6 ton 580 kilogram deterjan ele geçirildi.
ADLİ İŞLEM UYGULANDI
Olayla ilgili 6 kişiye ‘Sinai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet’ suçundan adli işlem uygulandı.
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