Kocaeli'de servisçilerden belediye önünde 'P' plaka eylemi

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:01

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından ihtiyaç fazlası şehir içi otobüslerin trafikten çekilerek, araç sahiplerine servis araçları için verilen ‘P’ plaka verilmesi kararına Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Şenol İkizek ve üyeler tepki gösterdi.

'Usulsüz plakaya hayır’ dövizleri taşıyan servisçiler, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Şube Müdürlüğü binası önünden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önüne kadar yürüdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi binasına girmek isteyen üyeler ve polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı, polis biber gazıyla müdahale etti.

EYLEMİN ARDINDAN YENİ KARAR

Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Şenol İkizek ve bir grup temsilci belediyeye alınarak görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmelerin ardından açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, "Temsilcilerle toplantı yaptık. Şikayetlerinizi bana ilettiler. Bir komisyon kurma kararı aldık. Alınan kararların hepsine imzayı hep beraber atalım, dedik. Başkanımız uzlaşmacı bir şekilde yapılmasını söyledi. Bundan sonra odanın onayı ve imzasıyla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Şenol İkizek ise "Görüşmelerimiz devam edecek. Bizim bilgimiz olmadan bir şey yapılmayacak. Şu an itibarıyla dağılacağız ve görüşmelerimiz belediye ile devam edecek" diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından belediye binasın önünde toplanan servisçiler dağıldı.