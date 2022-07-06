A Haber yurttaşın aklıyla dalga geçti: En ucuz benzin Türkiye'deymiş...

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:36

A Haber televizyonunda Avrupa ve Türkiye'deki benzin fiyatları karşılaştırıldı. Kanalda yer alan haberde Avrupa'daki benzin fiyatlarının Türkiye'den daha pahalı olduğu ve Türkiye'nin Avrupa'nın en ucuz benzinini sattığı söylendi.

Opet Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk'ün konuk olarak alındığı haberde Öztürk'ün "Avrupa'nın en ucuz benzinini satıyoruz" dediği sözlerine yer verildi.

Yandaş medya kanalı bir de bunun üzerine grafik yayımladı.

Euro üzerinden değerlendirilen akaryakıt fiyatları ile yaratılmaya çalışılan algı, akıllara 'En yüksek alım gücüne sahip miyiz?' sorusunu getirdi.

Türkiye'de 5.500 lira olarak belirlenen asgari ücret Euro bazında 313 Euro ederken A haber tarafından listenen ülkelerde asgari ücret sırasıyla şöyle:

Yunanistan: 713 Euro

İngiltere: 1395 Euro

İtalya: 1662 Euro

Fransa: 1603 Euro

Belçika: 1658 Euro

Almanya: 1621 Euro

EURO İLE Mİ MAAŞ ALIYORSUNUZ?

A Haber'de yer alan haberde asgari ücretten ve alım gücünden bağımsız Euro üzerinden yapılan karşılaştırma akıllara Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz var mı? Dolarla bir işiniz var mı?" sözlerini getirdi.

Diğer bir yandan Avrupa'da asgari ücretlilerin oranı yüzde 9'ken, 1 Temmuzda açıklanan asgari ücret ara zammından önce Türkiye'de bu oran yüzde 57'ye ulaşmış durumdaydı.