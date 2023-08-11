Kocaeli'de şüpheli ölüm: 6'ncı kattan düşen 19 yaşındaki Üveys yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 11.08.2023 - 07:30

Güncelleme: 11.08.2023 - 07:30

Körfez ilçesi Fatih Mahallesi'nde iddiaya göre, Üveys Akgün, arkadaşı E.E. ile birlikte evde olduğu sırada, 7 katlı apartmanın 6'ncı katında bulunan balkondan aşağıya düştü.

Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Düşme sonucu ağır yaralanan Üveys Akgün, ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akgün, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞI KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan, Üveys Akgün ile beraber evde bulunan arkadaşı E.E., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.