Kocaeli'de tekne alabora oldu: 1 kişi kayıp
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, tekneleri alabora olan balıkçılardan Mesut K. çevredekiler tarafından kurtarılırken suda kaybolan Özcan Binay aranıyor.
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, Özcan Binay ve Mesut K. sabah saatlerinde balık avlamak için tekne ile denize açıldı.
Tekne alabora olurken Mesut K. ve Özcan Binay suya düştü. Mesut K. balıkçılar tarafından kurtarılırken Özcan Binay denizde kayboldu.
Hastaneye kaldırılan Mesut K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri, Özcan Binay’ı bulmak için arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları devam ediyor.
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