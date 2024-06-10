Kocaeli'de TIR ve servis minibüsünün çarpıştı: 12 yaralı

Yayınlanma: 10.06.2024 - 09:49

Güncelleme: 10.06.2024 - 09:49

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tır ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Akmeşe yolu Ketenciler Göleti mevkisinde seyreden, plaka ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen tır ile servis minibüsü çarpıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.