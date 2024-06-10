Kocaeli'de TIR ve servis minibüsünün çarpıştı: 12 yaralı

Kocaeli'de tır ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

AA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 09:49
Kocaeli'de TIR ve servis minibüsünün çarpıştı: 12 yaralı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tır ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Akmeşe yolu Ketenciler Göleti mevkisinde seyreden, plaka ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen tır ile servis minibüsü çarpıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.


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