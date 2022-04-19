Kocaeli'de TIR yandı; otoyol ulaşıma kapandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, TEM Otoyolu Derince Çenedere mevkisinde bariyerlere çarpan TIR, alev aldı. Yangın söndürülürken, İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

DHA
19 Nisan 2022 Salı, 11:36
Kocaeli'de TIR yandı; otoyol ulaşıma kapandı
Abone Ol google-news

Derince'nin TEM Otoyolu Derince Çenedere mevkisinde, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan TIR, yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

TIR kullanılamaz hale gelirken, soğutma çalışması başlatıldı. Yaralanan sürücü ise araçtan çıkarılıp, hastaneye götürüldü. TIR yangını nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapandı. 


kocaeli Yangın otoyol ücretleri

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler