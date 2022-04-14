Kocaeli'de evli olduğu erkek tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
Kocaeli'de tartışma sonucu evli olduğu erkek tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Alkollü olduğu iddia edilen şüpheli emniyete götürüldü.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.
Bayramoğlu Mahallesi'ndeki evlerinde Y.B.A. ile kocası arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.B.A, eşi tarafından bıçakla göğsünden ağır yaraladı.
Sağlık ekibince Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.B.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Alkollü olduğu iddia edilen şüpheli emniyete götürüldü. Öte yandan, evde bulunan pitbull cinsi köpek, Darıca Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Refahı ekiplerince barınağa götürüldü.
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