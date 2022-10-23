Kars'ta yoğun sis etkili oldu

Kars'ta etkili olan yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerinde görüş mesafesi azaldı, hayvan otlatan çobanlar da zor anlar yaşadı.

AA
23 Ekim 2022 Pazar, 12:12
Kars'ta yoğun sis etkili oldu
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye düştü.

Sarıkamış'taki Cıbıltepe Kayak Merkezi ve ilçe girişinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

İlçede hayvanlarını otlatan çobanlar da sisten dolayı zor anlar yaşadı.


Kars Sis yağış

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