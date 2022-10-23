Kars'ta yoğun sis etkili oldu
Kars'ta etkili olan yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerinde görüş mesafesi azaldı, hayvan otlatan çobanlar da zor anlar yaşadı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye düştü.
Sarıkamış'taki Cıbıltepe Kayak Merkezi ve ilçe girişinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
İlçede hayvanlarını otlatan çobanlar da sisten dolayı zor anlar yaşadı.
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