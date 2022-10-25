Tekirdağ'da yoğun sis etkili oldu

Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde görülen yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

AA
25 Ekim 2022 Salı, 08:55
Tekirdağ'da yoğun sis etkili oldu
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Tekirdağ'da dün gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, özellikle Tekirdağ'ı Malkara, Hayrabolu ve Muratlı'ya bağlayan karayollarında görüş mesafesini azalttı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 30 metreye düşmesi üzerine ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

 


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