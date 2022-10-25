Tekirdağ'da yoğun sis etkili oldu
Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde görülen yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Tekirdağ'da dün gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, özellikle Tekirdağ'ı Malkara, Hayrabolu ve Muratlı'ya bağlayan karayollarında görüş mesafesini azalttı.
Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 30 metreye düşmesi üzerine ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
Sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
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