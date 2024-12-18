Kocaeli'nde 1 ton 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kocaeli'nde düzenlenen operasyonda 1 ton 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kocaeli'nde 1 ton 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 18.12.2024 - 16:46

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.

Gebze'de durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1 ton 600 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında "4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun" kapsamında adli işlem yapıldı.


Etiketler: #kocaeli #kaçak tütün #tütün

İlgili Haberler

Malatya'da 'kaçakçılık' operasyonu: 44 bin adet bandrolsüz makaron, 20 kilogram kıyılmış tütün...

Malatya'da 'kaçakçılık' operasyonu: 44 bin adet bandrolsüz makaron, 20 kilogram kıyılmış tütün...
Bursa’da şüpheli araçta 47 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Bursa’da şüpheli araçta 47 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Yeni yıl ÖTV zammıyla başlıyor: Benzin, alkol ve tütün fiyatlarında büyük artış yolda!

Yeni yıl ÖTV zammıyla başlıyor: Benzin, alkol ve tütün fiyatlarında büyük artış yolda!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler