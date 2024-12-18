Kocaeli'nde 1 ton 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Kocaeli'nde düzenlenen operasyonda 1 ton 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.
Gebze'de durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1 ton 600 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında "4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun" kapsamında adli işlem yapıldı.
Etiketler: #kocaeli #kaçak tütün #tütün
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