Malatya'da 'kaçakçılık' operasyonu: 44 bin adet bandrolsüz makaron, 20 kilogram kıyılmış tütün...

Malatya’da, düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi, 1 kişi hakkında işlem yapıldı.

Malatya'da 'kaçakçılık' operasyonu: 44 bin adet bandrolsüz makaron, 20 kilogram kıyılmış tütün...
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İHA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 14:36

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede kent merkezinde G.F.’ye ait iş yerine operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda G.F.’nin aracı, işyeri ile ikametinde yapılan aramalarda 4 adet sigara dolum makinesi, 2 adet kompresör, 44 bin adet bandrolsüz makaron, 16 bin dal içi tütün doldurulmuş makaron, 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

G.F. isim şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.


Etiketler: #Malatya

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