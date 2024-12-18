Kocaeli'nde arkadaş dehşeti... Önce tartıştı, sonra kurşun yağdırdı!
İzmit ilçesinde E.A. adlı bir saldırgan, tartışma yaşadığı E.A.'yı iki bacağından silahla vurarak yaraladı. E.A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Erenler Mahallesi Yakut Sokak'ta E.A. (28) ile arkadaşı E.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda E.Y. arkadaşını tabancayla iki bacağından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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