Kocaeli'nde arkadaş dehşeti... Önce tartıştı, sonra kurşun yağdırdı!

İzmit ilçesinde E.A. adlı bir saldırgan, tartışma yaşadığı E.A.'yı iki bacağından silahla vurarak yaraladı. E.A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kocaeli'nde arkadaş dehşeti... Önce tartıştı, sonra kurşun yağdırdı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 18.12.2024 - 08:17

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Erenler Mahallesi Yakut Sokak'ta E.A. (28) ile arkadaşı E.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.Y. arkadaşını tabancayla iki bacağından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Etiketler: #arkadaş #kocaeli #kavga #tabanca

İlgili Haberler

Çorum'da tartıştığı 2 kişiyi vurmuştu: Yakalandı

Çorum'da tartıştığı 2 kişiyi vurmuştu: Yakalandı
Aksaray’da dehşet: Tartıştığı kahvehane sahibini bıçakladı!

Aksaray’da dehşet: Tartıştığı kahvehane sahibini bıçakladı!
Son Dakika... Çekmeköy'de polis dehşet saçtı… Tartıştığı kişilere ateş açtı: 2 ölü, 2 yaralı!

Son Dakika... Çekmeköy'de polis dehşet saçtı… Tartıştığı kişilere ateş açtı: 2 ölü, 2 yaralı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler