Kocaeli’nde avukatlık bürosunda silahlı saldırı!

Kocaeli’nde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bürosunda silahlı saldırıya uğrayan avukat yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 17:44
Kocaeli’nde avukatlık bürosunda silahlı saldırı!
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Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Yenihan İş Merkezi’nin 7’nci katında meydana gelen olayda, avukat olduğu öğrenilen Ahmet Alkan, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı bürosunda silahlı saldırıya uğradı.

Alkan, sol bacağından yaralanırken şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipler yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan yaralı ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.


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