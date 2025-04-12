Kocaeli'nde bir araç tamirhane önündeki otomobile çarptı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 12.04.2025 - 15:52

Güncelleme: 12.04.2025 - 16:38

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Acısu Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi’nde sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; M.K.’nin kontrolünün yitirdiği hafif ticari araç, oto tamirhanesi önüne bırakılan otomobile, ardından da elektrik direğine çarptı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü M.K. ile yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.