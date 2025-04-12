Kocaeli'nde bir araç tamirhane önündeki otomobile çarptı: Yaralılar var!
Kartepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, oto tamirhanesi önüne bırakılan otomobile çarptı, 3 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Acısu Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi’nde sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; M.K.’nin kontrolünün yitirdiği hafif ticari araç, oto tamirhanesi önüne bırakılan otomobile, ardından da elektrik direğine çarptı.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü M.K. ile yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM Parti'den 'talep listesi' iddiasına yanıt
- İmamoğlu dosyasına dokunan yanıyor mu?
- Üniversite hastanesinden açıklama geldi
- Bahçeli'den 'İmralı' çağrısı
- İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
- Askeri öğrencilere verilecek ceza belli oldu
- İmamoğlu için kaç imza toplandı?
- Hasan İmamoğlu, 'kayyum' sonrası ilk kez konuştu
- Başarır gözaltındayken onu savunan AKP'li isim kimdi?
- 'Şimdi kim yalan söylüyor?'