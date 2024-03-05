Kocaeli'nde erkek öğrenci yurdunda yangın paniği!
Çayırova ilçesinde bulunan erkek öğrenci yurdunun çatı katında çıkan ve paniğe yol açan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında yurtta kalan öğrencilerin okulda olduğu öğrenildi.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki özel erkek öğrenci yurdunun çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın, hasara neden oldu.
Bu arada, yangın sırasında yurtta kalan öğrencilerin okulda olduğu öğrenildi.
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