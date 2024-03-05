Kocaeli'nde erkek öğrenci yurdunda yangın paniği!

Çayırova ilçesinde bulunan erkek öğrenci yurdunun çatı katında çıkan ve paniğe yol açan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında yurtta kalan öğrencilerin okulda olduğu öğrenildi.

AA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 11:42
Kocaeli'nde erkek öğrenci yurdunda yangın paniği!
Abone Ol google-news

Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki özel erkek öğrenci yurdunun çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Bu arada, yangın sırasında yurtta kalan öğrencilerin okulda olduğu öğrenildi.


İlgili Haberler

Tokat'ta korkutan yangın!

Tokat'ta korkutan yangın!
Sakarya’da restoranda yangın paniği

Sakarya’da restoranda yangın paniği
Son Dakika... Ataşehir'de akaryakıt tankerinde yangın: 1 ölü, 3 yaralı!

Son Dakika... Ataşehir'de akaryakıt tankerinde yangın: 1 ölü, 3 yaralı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

MetroPOLL Araştırma'dan AKP'yi üzecek anket: 'Bu pazar seçim olsa...'

MetroPOLL Araştırma'dan AKP'yi üzecek anket: 'Bu pazar seçim olsa...'
Dövizde tarihi zirve! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 5 Mart 2024 döviz fiyatları

Dövizde tarihi zirve! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 5 Mart 2024 döviz fiyatları
Gaflarıyla gündemde: Erdoğan Kurum hakkında ne düşünüyor?

Gaflarıyla gündemde: Erdoğan Kurum hakkında ne düşünüyor?
O ülkede dünyada bir ilk gerçekleşti: Kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı

O ülkede dünyada bir ilk gerçekleşti: Kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı
Dünyayı dolaşan çifte toplu tecavüz: 'Canlarını zor kurtardılar...'

Dünyayı dolaşan çifte toplu tecavüz: 'Canlarını zor kurtardılar...'
Meteoroloji açıkladı: 5 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 5 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Son dakika... İstanbul'da 'casus' operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Son dakika... İstanbul'da 'casus' operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı
Son Dakika… İstanbul’da hissedilen deprem!

Son Dakika… İstanbul’da hissedilen deprem!