Tokat'ta korkutan yangın!

Tokat'ın Pazar ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

AA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 20:32
Tokat'ta korkutan yangın!
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İlçeye bağlı Üzümören beldesinde Fahrettin Bilir'e ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören yurttaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Üzümören Belediyesi ve Pazar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrası söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Pazar Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz da olay yerine gelerek aileye geçmiş olsun dileğinde bulundu.


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