Kocaeli'nde fabrika yemeğinden 94 işçi zehirlendi
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomotiv firmalarına tekstil ürünleri üreten bir fabrikada akşam yemeğinden sonra rahatsızlanan 94 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Başiskele Karadenizliler Mahallesi Alsancak Caddesi üzerinde otomotiv firmalarına tekstil ürünleri üreten bir fabrikada akşam vardiyasındaki yemeği yiyen çok sayıda işçi rahatsızlandı.
Fabrika yetkililerinin ihbarı üzerine fabrikaya ambulanslar sevk edildi.
Mide bulantısı ve kusma gibi şikayetleri bulunan 94 işçi, ambulanslarla ve ambulansların nezaretindeki fabrikanın servis araçları ile çevredeki hastanelere götürüldü.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan işçilerin büyük bir bölümünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilglii başlatılan inceleme kapsamında tahlile gönderilmek üzere yemekten numuneler alındı.
Video Haberler
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarihi bina eğitime açıldı
- Erdoğan 'çağrı' yaptı, Bahçeli ise hedef aldı
- 'Asla unutmayın'
- Savcılık ifadesi ortaya çıktı: 'Çok üzgünüm'
- 'Atanmış bürokratın seviyesi' diyerek paylaştı
- 'Sadece öğretmenlik yapıp ölse...'
- İşte İstiklal bombacısının tam ifadesi!
- 'Belli bakanlıklar verilebilir'
- Fersoy ve İşiten'den duygulandıran paylaşım
- Defne Joy Foster'ın annesinden 'Hıncal Uluç' açıklaması