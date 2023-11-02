Kocaeli'nde feci kaza... Çok sayıda yaralı var!

Kocaeli’nin Derince ilçesinde D-100 karayolunda TIR'ın arkadan çarptığı halk otobüsündeki 8 yolcu yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 02.11.2023 - 17:44
Kocaeli'nde feci kaza... Çok sayıda yaralı var!
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Kocaeli'nin Derince ilçesi geçişinde saat 16.00 sıralarında A.Ö. yönetimindeki TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aynı yöne giden M.Y. yönetimindeki halk otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada halk otobüsündeki 8 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


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