Kocaeli'nde feci kaza... Çok sayıda yaralı var!
Kocaeli’nin Derince ilçesinde D-100 karayolunda TIR'ın arkadan çarptığı halk otobüsündeki 8 yolcu yaralandı.
Kocaeli'nin Derince ilçesi geçişinde saat 16.00 sıralarında A.Ö. yönetimindeki TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aynı yöne giden M.Y. yönetimindeki halk otobüsüne arkadan çarptı.
Kazada halk otobüsündeki 8 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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