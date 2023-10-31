O anlar kaydedildi... Otobüsten indirilince ortalığı birbirine kattı!

Yayınlanma: 31.10.2023 - 11:04

Güncelleme: 31.10.2023 - 11:04

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dün akşam saatlerinde, iddiaya göre bir kişi İETT otobüsü içinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkardı.

OTOBÜSÜN CAMLARINA VE KAPISINA TEKME ATTI!

Yolcular tarafından otobüsten indirilen kişi otobüsün camlarına ve kapısına tekmeler attı.

Çevredeki yurttaşların sakinleştirmeye çalıştığı şahıs bu kez, tekme atarak park halindeki bir taksinin aynasını kırdı; ardından da çevrede bulduğu sandalyeyle taksinin camına defalarca vurdu. Takside maddi hasar meydana geldi.

GÖZALTINA ALINDI!

Saldırgan, yolda kendisine müdahale etmek isteyen bir kişinin aracına da zarar verince ikili arasında kavga yaşandı. Saldırgan olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.