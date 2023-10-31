O anlar kaydedildi... Otobüsten indirilince ortalığı birbirine kattı!

Bakırköy'de, iddiaya göre İETT otobüsünde tartışma çıkaran bir kişi otobüsten indirilince, önce otobüse sonra taksiye saldırdı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 11:04
Abone Ol google-news

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dün akşam saatlerinde, iddiaya göre bir kişi İETT otobüsü içinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkardı. 

OTOBÜSÜN CAMLARINA VE KAPISINA TEKME ATTI!

Yolcular tarafından otobüsten indirilen kişi otobüsün camlarına ve kapısına tekmeler attı. 

Çevredeki yurttaşların sakinleştirmeye çalıştığı şahıs bu kez, tekme atarak park halindeki bir taksinin aynasını kırdı; ardından da çevrede bulduğu sandalyeyle taksinin camına defalarca vurdu. Takside maddi hasar meydana geldi. 

GÖZALTINA ALINDI!

Saldırgan, yolda kendisine müdahale etmek isteyen bir kişinin aracına da zarar verince ikili arasında kavga yaşandı. Saldırgan olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.


aracı BAKırköy gözaltı hasar iett İstanbul kavga otobüs Saldırgan tartışma tekme taksi

İlgili Haberler

Bahçelievler'de İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı: Yol kapandı

Bahçelievler'de İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı: Yol kapandı
Korku dolu anlar kamerada: İETT şoförüne baltalı saldırı

Korku dolu anlar kamerada: İETT şoförüne baltalı saldırı
Bağcılar'da İETT otobüsünün şoförüne bıçaklı saldırı!

Bağcılar'da İETT otobüsünün şoförüne bıçaklı saldırı!

En Çok Okunan Haberler