Nevşehir'de feci kaza... İki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
Avanos ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesi Orta Mahalle'de gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; S.Ö. yönetimindeki 50 UD 848 plakalı otomobil, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 34 GF 6534 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Havva Hazal Yılmaz (17) hayatını kaybederken, sürücü S.Ö. ile S.U. ve M.T., yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Kazada yaşamını yitiren Havva Hazal Yılmaz'ın cenazesi ise, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.
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