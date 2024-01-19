Amasya’da iki ayrı kaza... Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 19.01.2024 - 11:47

Güncelleme: 19.01.2024 - 11:47

Suluova ilçesinde meydana gelen ilk kazada; Salih Yılmaz (41) yönetimindeki 34 JA 77 38 plakalı kargo minibüsü, Saraçoğlu Kavşağı mevkiine geldiğinde kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi. Yılmaz, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Diğer kaza ise, Merzifon-Kayadüzü mevkiinde yaşandı. İsmail Solmaz yönetimindeki 25 ABU 396 plakalı kargo kamyonu, önünde seyir eden ve kamyonetle çarpışan otomobile çarptı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Kamyonun devrildiği zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yaralanan kamyon sürücüsü ve diğer araçlardaki yaralılar Saim Polat ile Furkan Aykır, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri her iki kaza ile ilgili inceleme başlattı.