Amasya’da iki ayrı kaza... Ölü ve yaralılar var!

Amasya’da kargo araçlarının karıştığı iki ayrı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. İki kazayla da ilgili inceleme başlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2024 - 11:47
Amasya’da iki ayrı kaza... Ölü ve yaralılar var!
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Suluova ilçesinde meydana gelen ilk kazada; Salih Yılmaz (41) yönetimindeki 34 JA 77 38 plakalı kargo minibüsü, Saraçoğlu Kavşağı mevkiine geldiğinde kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi. Yılmaz, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Diğer kaza ise, Merzifon-Kayadüzü mevkiinde yaşandı. İsmail Solmaz yönetimindeki 25 ABU 396 plakalı kargo kamyonu, önünde seyir eden ve kamyonetle çarpışan otomobile çarptı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Kamyonun devrildiği zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yaralanan kamyon sürücüsü ve diğer araçlardaki yaralılar Saim Polat ile Furkan Aykır, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri her iki kaza ile ilgili inceleme başlattı.


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