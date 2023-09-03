Kocaeli'nde hortum paniği!

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sahile yakın bir kesimde denizde hortum meydana geldi.

DHA
Yayınlanma: 03.09.2023 - 15:43
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sağanak ve fırtına etkili oldu.

Yağışlı havayla birlikte Kandıra'nın Bağırganlı sahiline yakın bir kesimde denizde hortum çıktı.

Hortum metrelerce yüksekliğe ulaşırken çevredekiler o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.


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