Kocaeli'nde hortum paniği!
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sahile yakın bir kesimde denizde hortum meydana geldi.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sağanak ve fırtına etkili oldu.
Yağışlı havayla birlikte Kandıra'nın Bağırganlı sahiline yakın bir kesimde denizde hortum çıktı.
Hortum metrelerce yüksekliğe ulaşırken çevredekiler o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
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