İstanbul’da şehrin ortasında hortum paniği!

Başakşehir’de çayırlık alanda çıkan hortum cep telefonu kamerasından görüntülendi. Hortumu gören bazı yurttaşlar panik olup uzaklaşırken olaya ilişkin konuşan bir esnaf "Amerikan filmleri gibiydi" dedi.

İHA
Yayınlanma: 22.07.2023 - 10:05
İstanbul’da şehrin ortasında hortum paniği!
Abone Ol google-news

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde geçen gün, çayırlık alanda hortum çıktı. Çıkan hortum görenleri şaşkına çevirdi.

Bazı yurttaşlar hortumdan kaçarken bazıları cep telefonu ile o anları kaydetti.

Şehrin ortasında çıkan hortuma şaşıran bir yurttaş o anları anlatırken “Sanki Amerikan filmleri gibiydi” dedi.

“BEN ÇOK ŞAŞIRDIM"

Hortumun çıktığı arazinin yakınında esnaflık yapan Ali Hüzeyf, "Ben çok şaşırdım, o esnada iş yoktu sonra hortum çıktı Amerikan filmleri gibiydi. Türkiye’de hiç görmedim daha önce ben görünce yerden çöpler 20 veya 30 metre yükseldi. Enterasan bir durumdu. Bir dakika kadar sürdü" ifadelerini kullandı.


hortum panik İstanbul

İlgili Haberler

Arnavutköy'deki yangını hortum ve kovalarla su taşıyarak söndürmeye çalıştılar

Arnavutköy'deki yangını hortum ve kovalarla su taşıyarak söndürmeye çalıştılar
İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Yangın hortumunun içinden 'uyuşturucu' çıktı

İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Yangın hortumunun içinden 'uyuşturucu' çıktı
Aksaray’da mutfak tüpü hortumu alev aldı: 4’ü çocuk 5 yaralı

Aksaray’da mutfak tüpü hortumu alev aldı: 4’ü çocuk 5 yaralı

En Çok Okunan Haberler