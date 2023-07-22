İstanbul’da şehrin ortasında hortum paniği!

Yayınlanma: 22.07.2023 - 10:05

Güncelleme: 22.07.2023 - 10:06

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde geçen gün, çayırlık alanda hortum çıktı. Çıkan hortum görenleri şaşkına çevirdi.

Bazı yurttaşlar hortumdan kaçarken bazıları cep telefonu ile o anları kaydetti.

Şehrin ortasında çıkan hortuma şaşıran bir yurttaş o anları anlatırken “Sanki Amerikan filmleri gibiydi” dedi.

“BEN ÇOK ŞAŞIRDIM"

Hortumun çıktığı arazinin yakınında esnaflık yapan Ali Hüzeyf, "Ben çok şaşırdım, o esnada iş yoktu sonra hortum çıktı Amerikan filmleri gibiydi. Türkiye’de hiç görmedim daha önce ben görünce yerden çöpler 20 veya 30 metre yükseldi. Enterasan bir durumdu. Bir dakika kadar sürdü" ifadelerini kullandı.