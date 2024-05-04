Kocaeli’nde ilginç görüntü: Karayolunda çırılçıplak dolaştı
Kocaeli D130 Karayolu’nda bir şahıs, kıyafetlerini çıkararak çırılçıplak dolaştı. O anlar yurttaşların cep telefonuna yansıdı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesi D130 Karayolu’nda bir şahıs kıyafetlerini çıkararak çırılçıplak yürüdü.
O anları gören yurttaşlar şaşkınlıklarını gizleyemeyerek cep telefonlarına sarıldı. Farklı noktalarda görüntülenen şahıs, vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şahsın çırılçıplak D130 Karayılu’nda yürüdüğü anlar yurttaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
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