CHP’li Yavuzyılmaz Zonguldak’taki felaketin nedenlerini anlattı: ‘2 işçinin yapması gereken işi 1 işçi yapıyor’

Yayınlanma: 13.09.2023 - 18:04

Güncelleme: 13.09.2023 - 18:04

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında eksi 450 kotunda tavan çökmesi sonucu göçük oldu. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Göçük sebebiyle 1 işçi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Göçüğün oluşma nedenlerini CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cumhuriyet TV’ye anlattı.

“2 İŞÇİNİN YAPMASI GEREKEN İŞİ 1 İŞÇİ YAPIYOR”

Yavuzyılmaz, eksik işçi çalıştırıldığını vurgulayarak, “Bu göçüğün oluşmasının nedeni, sayıştay raporlarında uyarısı yapıldığı üzere eksik işçi sayısıyla çalışılması. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun çalışması gereken toplam ideal işçi sayısı 14 bin; ancak mevcutta çalışan işçi sayısı 7 bin 148. Yani, iki işçinin yapması gereken işi sadece bir işçi yapmak zorunda kalıyor. Bu nedenle de maden ocağında iş güvenliği ve işçi sağlığı sürekli olarak tehlike altında kalıyor” ifadelerini kullandı.

“FATURA YİNE MADENCİYE ÇIKTI”

2 yıl önceki sayıştay raporlarını açıklayan Yavuzyılmaz, “2021 yılı sayıştay raporuna göre, göçertmenin uzun ayak yöntemi uygulanan Armutçuk Müessesesi’nde günlük ayak boyu çalışma oranının yüzde 100 olması gerekiyor. Yani maden işçileri o gün girdikleri çaışmaları gereken yerde çalışmaya başlayıp tamamen bitirmeli. Aksi takdirde geriye kalan iş nedeniyle göçük riski artıyor. Ancak sayıştay raporunda yapılan tespite göre yüzde 100 olması gereken günlük ayak çalışma oranı, sadece yüzde 35. Bu nedenle de göçüklerin olduğu, can kayıplarının riskinin arttığı raporda belirtiliyor. 2021 yılında 107 işçinin yaralandığı toplam kazaların yüzde 30 ve yüzde 40’ı bu göçükler nedeniyle olmuş durumda. Önlemler alınmadı, fatura yine madenciye çıktı” diyerek sözlerini noktaladı.



