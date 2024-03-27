Kocaeli'nde kan donduran cinayet: Ağabeyinin boğazını kesti

Yayınlanma: 27.03.2024 - 09:57

Güncelleme: 27.03.2024 - 10:21

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Erenler Mahallesi Tunalı Sokak’taki 5 katlı binanın 5’inci katındaki dairede saat 01.00 sıralarında kan donduran bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; birlikte alkol içtikleri iddia edilen Mert P. (22) ile abisi Murat P. (45) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mert P. bıçakla abisi Murat P.’nin boğazını kesti. Murat P. kanlar içinde yere yığılırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

ANNE DE GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Mert P. ve olay esnasında evde bulunan annelerini gözaltına aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat P., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri evde ve sokakta incelemede bulundu. Gözaltına alınan Murat P. karakola götürüldü. Mert P.’nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.