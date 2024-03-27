Kocaeli'nde kan donduran cinayet: Ağabeyinin boğazını kesti

İzmit ilçesinde bir şahıs, abisini bıçakla boğazından keserek öldürdü. Zanlı polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 09:57
Abone Ol google-news

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Erenler Mahallesi Tunalı Sokak’taki 5 katlı binanın 5’inci katındaki dairede saat 01.00 sıralarında kan donduran bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; birlikte alkol içtikleri iddia edilen Mert P. (22) ile abisi Murat P. (45) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mert P. bıçakla abisi Murat P.’nin boğazını kesti. Murat P. kanlar içinde yere yığılırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

ANNE DE GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Mert P. ve olay esnasında evde bulunan annelerini gözaltına aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat P., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri evde ve sokakta incelemede bulundu. Gözaltına alınan Murat P. karakola götürüldü. Mert P.’nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


bıçak haberleri Boğaz haberleri gözaltı haberleri kavga haberleri kocaeli haberleri ağabey haberleri

İlgili Haberler

Boğazını kesip kafasını sokağa atmıştı... İstanbul'da annesini vahşice öldüren Ali Sayan'ın yargılanmasına devam edildi

Boğazını kesip kafasını sokağa atmıştı... İstanbul'da annesini vahşice öldüren Ali Sayan'ın yargılanmasına devam edildi
Kan donduran cinayet... Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını keserek katletti!

Kan donduran cinayet... Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını keserek katletti!
Bursa’da erkek vahşeti: Tartıştığı eşinin boğazını kesti!

Bursa’da erkek vahşeti: Tartıştığı eşinin boğazını kesti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu’ndan Yerlikaya’ya sert tepki: ‘Dönsene Ankara’ya, işin gücün yok mu?’

İmamoğlu’ndan Yerlikaya’ya sert tepki: ‘Dönsene Ankara’ya, işin gücün yok mu?’
A Milli Futbol Takımı’nın son rakibi belli oldu!

A Milli Futbol Takımı’nın son rakibi belli oldu!
Zafer Partisi’nde deprem: Toplu halde istifa ettiler! Ümit Özdağ'dan açıklama geldi

Zafer Partisi’nde deprem: Toplu halde istifa ettiler! Ümit Özdağ'dan açıklama geldi
Uzmanlar uyarıyor! Kalıcı oje kullanımının tırnak sağlığı üzerindeki etkileri

Uzmanlar uyarıyor! Kalıcı oje kullanımının tırnak sağlığı üzerindeki etkileri
Öğrencilerin HPV ve HIV şikâyeti iddiaları gündem olmuştu: Karabük Üniversitesi sessizliğini bozdu

Öğrencilerin HPV ve HIV şikâyeti iddiaları gündem olmuştu: Karabük Üniversitesi sessizliğini bozdu
Antalyaspor’dan flaş Galatasaray paylaşımı: ‘Adalet herkese lazım olacak’

Antalyaspor’dan flaş Galatasaray paylaşımı: ‘Adalet herkese lazım olacak’
Tekirdağ’da 4 yıldızlı otele ruhsat iptali: 4 yıldız plaketi söküldü

Tekirdağ’da 4 yıldızlı otele ruhsat iptali: 4 yıldız plaketi söküldü
Reytinglerde ‘Yargı’ rüzgarı…

Reytinglerde ‘Yargı’ rüzgarı…