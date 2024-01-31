Kocaeli'nde korku dolu anlar... Boş LPG tankı patladı!

Yayınlanma: 31.01.2024 - 12:51

Güncelleme: 31.01.2024 - 12:51

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi 4429 Sokak'taki yüzey kumlama ve boyama atölyesinde bulunan boş LPG tankında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yüzünden hafif yaralanan işçi V.G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında tank ve atölyede hasara oluştu.